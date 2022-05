Een achttienjarige jongen is donderdagavond in Vught onvrijwillig meegenomen in een zwarte personenauto. Hij zou daarbij bedreigd zijn met een wapen. De man werd vrijdagochtend ongedeerd gevonden in Mierlo.

De politie meldt dat ze donderdagavond rond 22.00 uur een melding kregen van de vrijheidsberoving. De man had aan zijn familie laten weten dat hij tegen zijn zin werd meegenomen. Dat gebeurde in de Vlasmeersestraat in Vught. Rond 3.00 uur zou hij afgezet zijn bij Bospark 't Wolfsven aan de Patrijslaan in Mierlo. De man werd aangetroffen door toevallig passerende politiemensen die bezig waren met hun surveillance. De man is niet gewond geraakt. De politie onderzoekt de zaak en het is op dit moment niet duidelijk waarom de man tegen zijn zin werd meegenomen. Ook de route die is afgelegd, is niet bekend. In de wagen zaten vermoedelijk drie mannen die mogelijk bivakmutsen droegen. De politie roept getuigen op zich te melden.