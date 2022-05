Een man is vrijdagochtend zwaargewond gevonden in het buitengebied van Helvoirt. Een wandelaar zag hem even voor 8.00 uur liggen op een zandpad, naast een auto. De politie denkt aan een misdrijf.

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar de situatie in en om de auto was zodanig dat de politie er rekening mee houdt dat de man slachtoffer is geworden van een misdrijf. Hij is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De man was op dat moment buiten bewustzijn. Hoe het slachtoffer er nu aan toe is, is niet bekend.

De recherche is op de plek waar de man werd gevonden en doet verder onderzoek. Een groot stuk bosgebied is afgezet. De auto staat in een stuk niemandsland tussen Helvoirt en Drunen, vlakbij het Drongelens kanaal.

De politie roept mensen op die meer weten zich te melden bij de opsporingstiplijn of via Meld Misdaad Anoniem.