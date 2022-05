Een man is donderdagavond rond 22.10 uur zwaargewond geraakt bij een steekincident in de buurt van de Niehoffstraat in Den Bosch. Het slachtoffer is 'meerdere keren gestoken met een mes', aldus een politiewoordvoerder. De dader is nog zoek.

De man rende volgens buurtbewoners rond 22.10 uur de Niehoffstraat in en schreeuwde om hulp. Hij droeg op dat moment geen shirt en bleek meerdere steekwonden in zijn bovenlichaam te hebben. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter is opgeroepen. Wie de dader is, is niet bekend. De oorzaak van het incident is niet bekend. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.