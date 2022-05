De naam Jan Hoskam wordt gekoppeld aan het toekomstige Innovatie Kwartier Den Bosch op het terrein van Grasso. Die belofte deed burgemeester Jack Mikkers donderdagmiddag bij het afscheid van Jan Hoskam als wethouder van de gemeente Den Bosch.

Hoskam was ruim elf jaar wethouder van onder meer financiën en economie in Den Bosch. En daarvoor was hij nog eens vijftien jaar raadslid namens de VVD. Bij zijn afscheidsreceptie in het bestuurscentrum kreeg hij de ene na de andere loftuiting.

Hoskam werd vooral geprezen als 'bewaker' van de stadskas. "Dankzij Jan staat de gemeente er financieel goed voor. En hij heeft de lokale lasten voor de burgers al die tijd zo laag mogelijk kunnen houden", prees Mikkers hem. "De eerste vraag die Jan Hoskam in het college altijd stelde was: Kunnen we het wel betalen?"

Vogelhuis van Cor Unum

Voor zijn bewezen diensten krijgt de Bosschenaar onder meer een 'koppeling' met het Innovatie Kwartier Den Bosch, waar hij zich jarenlang fanatiek voor inzette. In oktober staat de opening gepland. Pas dan zal blijken hoe de naam van Jan Hoskam wordt verbonden met het Innovatie Kwartier. Het gaat om een terrein van zo'n 80.000 vierkante meter in de Spoorzone.

Mikkers overhandigde Jan Hoskam een vogelhuis van keramiek in de vorm van Grasso, gemaakt door Cor Unum. "Zo kun je iedere dag vanuit je woning in het Paleiskwartier uitkijken op de Grasso."

Groot belang vrijwilligers

Hoskam zelf benadrukte het grote belang van vrijwilligers voor de stad. "Mijn grote zorg is dat alleen het consumeren van de stad een gewoonte wordt. Maar het is geven en nemen. Vrijwilligerswerk is de basis van deze samenleving." Hoskam neemt op donderdag 31 mei nog afscheid van de gemeenteraad.