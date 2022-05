Glimp, Ogopogo, de Angler Maiden en De Legendarische Lekkerbek. Vier fantasievolle namen uit negentien projecten die van 16 tot en met 19 juni op De Dommel in Den Bosch te zien zullen zijn. Bosch Parade is terug van weggeweest.

De laatste Bosch Parade; een tocht met drijvende kunstobjecten op De Dommel, werd in 2019 gehouden. Tijdens die editie werden er zo'n 27 duizend bezoekers in vier dagen geteld. Vorig jaar ging het evenement vanwege corona niet door. Op tal van plaatsen in Den Bosch wordt nu volop gebouwd en gedacht over bijzondere creaties die straks het publiek weer moeten verbazen.

"Superblij dat we na drie jaar weer van start kunnen", zegt artistiek leider Miesjel van Gerwen. "Den Bosch zit bij wijze van spreken bijna hijgerig te wachten op een nieuwe editie. Zo voelen we dat. Mensen staan klaar om er weer in te duiken. De stad heeft Bosch Parade gemist. Dat krijg ik van veel mensen te horen."

Terrasjes aan het water

Er komen op vier plekken langs de stadswallen terrasjes met parasols aan het water. Geen tribunes meer zoals in 2019. "Die brachten niet de intieme sfeer die wij zoeken", aldus Van Gerwen. "Het gaat om zo'n 1250 betaalde plaatsen. Mensen die van ver komen willen graag zeker zijn van een goede plek. Die bezoekers ontvangen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag ook een ticket voor onze 'Tuin der Lusten' bij de Citadel. Als je naar een theatervoorstelling bij bijvoorbeeld De Verkadefabriek gaat kijken moet je ook betalen. Er blijft bij ons overigens voldoende ruimte voor bezoekers die op de bruggen of ergens op een muurtje aan De Dommel willen kijken. Bosch Parade blijft een vrij toegankelijk evenement voor iedereen, geen elitefeestje. Zo zijn we in 2010 ook ooit begonnen, als evenement voor de stad omdat het Jeroen Bosch-jaar destijds geen feestje voor the happy few moest worden."

Van Gerwen verwacht dat de nieuwste editie niet zo gek zal verschillen van andere edities. "Minder verhaal. Een vertelling blijkt vaak te dwingend voor de vrijheid van kunstenaars. We zijn altijd met zoektochten bezig. Dat vind ik het meest wezenlijke van kunst. Kunst is zoeken. Ik wil vooral de focus op het water houden. Dat maakt ons wereldwijd uniek", zegt hij.

'Inspiratiebron met tomeloze fantasie en inzet'

Van Gerwen: "Jeroen Bosch is de voorlopig oneindige inspiratiebron met zijn tomeloze energie en tomeloze fantasie. Dat is niet voor niets. De stad had toen Bosch leefde aanzien in de kunstwereld. Hij maakte dat Den Bosch op de kaart kwam te staan. Dat wil ik weer, op z'n minst één keer in de twee jaar. Dat wil ik. Mensen moeten hier nog meer 'De Bosch-beleving' krijgen dan nu alleen gebeurt rondom het Jheronimus Bosch Art Center of het Huis van Bosch op de Markt. Ik zeg wel eens dat Bosch de eerste stadsmarketeer ter wereld was. Hij vernoemde zich zelfs naar onze stad."

Het thema is dit jaar verleiding. De verzoeking van de heilige Antonius, een schilderij van Bosch, is dit keer als uitgangspunt genomen. Het thema is verleiding. Daar kunnen kunstenaars allerlei kanten mee uit.

"Er staat al een aantal tekeningen van verleidende projecten op internet, maar bijna niets wordt nog exact wat je op onze site ziet", aldus Van Gerwen. "Door corona wordt de tocht heel anders dan in 2021 was voorzien. De projecten zijn met de tijd doorontwikkeld. Daar wordt kunst alleen maar beter van."

Tuin der Lusten

Een van de nieuwe onderdelen van Bosch Parade is de Tuin der Lusten, met een terras naast de citadel met een restaurant. Daar gaan kunstenaars in een ateliertent ook aan de slag. Ze bouwen hun varende objecten op en bij het water. Een openbare plek waar iedereen kan zien hoe Bosch Parade ontstaat.

Van Gerwen: "Er verrijst bij de Citadel ook een fantastische beeldentuin van de kunstenaar Joep van Lieshout. Hij doet ook mee met Bosch Parade op De Dommel met een heel grote hamer. Op een van zijn kunstobjecten gaan de spijsbereiders bij de Tuin der Lusten ook koken. Op de 'Cucina del Inferno', zoals dat heet.

De Tuin der Lusten is vanaf 26 mei open voor iedereen. Bosch Parade drijft vanaf 16 tot en met 19 juni op de Dommel tussen het Wilhelminaplein en de Citadel op de Dommel