De partijen die onderhandelen over een nieuw gemeentebestuur in Den Bosch zijn eruit. Komende dinsdag presenteren D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA hun plannen voor de komende vier jaar. Dat doen zij in het Design Museum.

De beoogde wethouders en fractievoorzitters van deze zes partijen hebben zes weken lang onderhandeld over een nieuw coalitieprogramma, onder leiding van formateur en D66-kopstuk Alexander Pechtold. 'De onderhandelende partijen hebben elk hun eigen kleur. Ik heb er op gestuurd om alle kleuren uit deze regenboog ook zichtbaar te maken en niet samen te laten smelten tot een grijs compromis', laat Pechtold weten in een persericht. 'Deze kleuraccenten zult u zeker herkennen in het akkoord.' Publiek is welkom De presentatie van het nieuwe coalitieprogramma heeft dinsdag 24 mei vanaf 19.00 uur plaats tijdens een openbare bijeenkomst in het Design Museum aan de Mortel 4, waarbij publiek welkom is. Ook de fracties van de zes partijen hebben inmiddels met het beleidsprogramma ingestemd. Volgens Pechtold gaat het om een programma op hoofdlijnen, maar gaat het wel om concrete voorstellen. Dinsdagavond vanaf 19.00 uur wordt ook meer duidelijk over de portefeuilleverdeling tussen de beoogde wethouders: Mike van der Geld (D66), Ralph Geers (VVD), Ufuk Kâhya (GroenLinks), Roy Geers (Rosmalens Belang), Marianne van der Sloot (CDA) en Pieter Paul Slikker van de PvdA. De Bossche gemeenteraad neemt op donderdag 31 mei een besluit over het bestuursakkoord. Tijdens deze vergadering worden ook de voorgedragen zes wethouderskandidaten benoemd en beëdigd.