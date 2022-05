GGZ instelling Momentum met twee behandellocaties in Den Bosch, wordt overgenomen door Stichting Vincent van Gogh dat vooral in Limburg actief is in de geestelijke gezondheidszorg.

Nu de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daarmee instemt kan de fusie doorgaan. Momentum was eerder in financiële problemen geraakt waardoor een faillissement dreigde. De zorgorganisatie bereikte een akkoord met schuldeisers, waarna de fusie mogelijk werd. Momentum heeft twee behandellocaties in Den Bosch, aan het Julianaplein en de Oranje Nassaustraat. Die blijven open, evenals de vestigingen in Breda, Helmond, Eindhoven en Nijmegen.