Het politiekantoor aan de Beverspijken 2 in Den Bosch gaat op dinsdag 28 juni in de verkoop via een online veiling. Diezelfde dag worden ook voormalige politiebureaus in Amsterdam en Roosendaal verkocht.

Het gaat in Den Bosch om een kantoorpand dat binnenkort de deuren sluit. In dit gebouw zijn enkele ondersteunende en administratieve taken van de politie ondergebracht. Het Bossche gebouw is in 1979 geopend en sinds 1984 in gebruik van de politie. Het heeft een bruto vloeroppervlak van circa 1280 vierkante meter. Bij het gebouw liggen 80 parkeerplaatsen op bedrijventerrein De Vutter in Den Bosch-West, nabij de A59. Bij de politie is online verkoop standaard geworden. Ruim zeventig politiebureaus zijn op deze manier van eigenaar verwisseld. Door het grote aantal verkopen van vastgoed komt de politie tegemoet aan de opdracht van het kabinet op vanaf 2025 jaarlijks 76,5 miljoen euro te bezuinigen op huisvestingskosten. Dit doel overschrijdt de politie ruimschoots. De korpsleiding houdt zelfs rekening met een besparing van 115 miljoen euro. 'Iedereen krijgt eerlijke kans' Volgens de politie zijn online veilingen een transparante manier van verkoop. "Op deze manier wordt niemand buiten gesloten en krijgt iedereen een eerlijke kans", aldus Kevin van Asselt van veilinghuis BVA Auctions. Belangstellenden krijgen de kans om de gebouwen vooraf aan de veiling te bekijken. Hiervoor zijn meerdere kijkdagen gepland. De veiling op 28 juni heeft plaats door het notariskantoor Nysingh Advocaten-Notarissen NV via het veilingplatform BVA Auctions. Na de veiling neemt de politie een besluit over de gunning.