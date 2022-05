In een woonboot aan de Brede Haven in Den Bosch is maandagmiddag brand uitgebroken. De boot is onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond rond 17.45 uur in een oud vrachtschip dat was omgebouwd tot woonboot. De bewoners, een vader en zijn tienerzoon, waren niet aanwezig toen de brand uitbrak. De brandweer zette twee blusvoertuigen in om de brand te blussen. Door het vuur brandde het ruim volledig uit. Daar bevonden zich een woonkamer, keuken en slaapkamer. De brand werd 'gesmoord' doordat alles dicht was. Daardoor kon het zich niet goed verder ontwikkelen. Binnen liep de temperatuur hoog op. De brandweer zaagde de luiken open om de boot te ventileren, zo kon ook de rook ontsnappen. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.