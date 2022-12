Vreugdevuur in Delftse Tanthof gaat niet door vanwege slechte weersvoorspellingen

De gemeente Delft heeft zaterdagochtend besloten dat het vreugdevuur in Tanthof niet doorgaat. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. In Den Haag werd gisteren al besloten om een streep te trekken door de lokale vreugdevuren in Laak en Escamp. In Scheveningen werden ze een dag vervroegd en gisteravond al ontstoken.

'Gezien de weervoorspelling van het KNMI voor de hele dag met een windkracht van minimaal 6 Beaufort en de windrichting z-zw heeft gemeente Delft besloten dat het vreugdevuur in Tanthof helaas niet door kan gaan. De organisatie is inmiddels geïnformeerd', aldus de gemeente Delft.

Delft had de regels voor het vreugdevuur dit jaar flink aangescherpt. Het was een stuk kleiner dan vroeger en er was nog maar één plek waar de houten pallets in brand mochten worden gestoken. Ook de omvang van de brandstapel was dit jaar aan banden gelegd. Die mocht maximaal 5 meter lang en breed zijn en 3 meter hoog. De strenge regels moesten voorkomen dat er brandgevaar ontstaat.

De aanvraag voor de vergunning werd vooraf voorgelegd aan de politie, brandweer en GHOR Haaglanden. De Amazoneweg in Tanthof was de enige plek waar het dit jaar veilig genoeg werd geacht om een groot vuur af te steken. De minimale afstand tot gebouwen is 20 meter en mensen die naar de vuurstapel kijken, moesten vanwege de veiligheid afstand houden. Om de brandstapel zouden hekken komen.

Een andere belangrijke voorwaarde om het evenement door te laten gaan, was dat het weer goed moet zijn. Bij een hoge windsnelheid ging het feestje hoe dan ook niet door, legde een gemeentewoordvoerder gisteren uit. "Bij ons mag het niet vanaf windkracht 5.'' Vandaag werd er al op sommige plekken windkracht 6 tot 7 verwacht. In Scheveningen en Duindorp werd het vreugdevuur daarom gisteravond al ontstoken. In Delft is dat geen optie omdat er nog geen brandstapel is opgebouwd. Van de gemeente mocht dat alleen op de dag zelf.

De gemeente Den Haag besloot vrijdagmiddag al dat het vreugdevuur op het strand van Scheveningen een dag eerder mocht worden aangestoken vanwege de slechte weersverwachting voor zaterdagavond. Dat gold ook voor het andere vuur op het strand in Den Haag, bij Duindorp. Het KNMI voorspelt windkracht 6 tot 7 voor de Haagse kust in de oudejaarsnacht. Dat geeft een te groot risico voor omwonenden, toeschouwers en bebouwing, liet een woordvoerder van de gemeente weten.

In Duindorp werd besloten om buiten de leden van de organisatie geen bezoekers toe te laten. 'Vanwege veiligheidsoverwegingen zal dit in een beperkte onderlinge kring plaatsvinden. Helaas kunnen wij dus verder niemand anders toelaten en heeft het geen zin om naar het Zuiderstrand te komen', lieten de bouwers weten.

Het is voor het eerst sinds de jaarwisseling 2018/2019 dat er weer een vreugdevuur mag worden ontstoken op het strand van Scheveningen. In dat jaar leidde het vreugdevuur tot een grote vonkenregen. Scheveningen-dorp ontliep een ramp die nacht. Het onderzoek naar de heftige gebeurtenis kostte toenmalig burgemeester Krikke de kop. Ook stelden de onderzoekers dat de Haagse vreugdevuurtraditie niet zonder vergunning gehouden kan worden.

Achteraf bleek dat de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen veel te hoog waren gemaakt. De torens kwamen tot ruim boven de 40 meter uit. Dit jaar mochten de vuurstapels tot maximaal 10 meter hoog worden gebouwd.

Nick van Eden, de organisator van het vreugdevuur in Delft, wilde gisteren niet reageren op vragen van het AD. Eerder deze week liet hij nog wel weten er een mooi feest van te willen maken, ondanks alle beperkingen.