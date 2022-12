Getuigen gezocht van geweldsincident bij station Delft

De politie is op zoek naar getuigen die iets kunnen vertellen over een geweldsincident dat zich op 27 december 2022 tussen 17.20 uur en 17.40 uur heeft afgespeeld in de omgeving van station Delft.

Plaats van handeling was de zijde van het station bij het fietspad met de Houttuinen. De politie zoekt niet alleen getuigen van het incident maar vooral ook de persoon die het slachtoffer geholpen heeft. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900-88 44. Anoniem kan ook: 0800-7000. Ook camerabeelden zijn welkom. Delft Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft Blijf met meldingen op de hoogte

