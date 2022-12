Garfield wandelde ruim vijftien jaar lang door de gangen van het politiebureau. De kat werd in 2007 per ongeluk aangereden door politieagenten die op weg waren naar een spoedmelding. De politie heeft er vervolgens zelf voor gezorgd dat het arme beest er weer bovenop kwam. In de tussentijd werd er gezocht naar zijn baasje.

Die werd echter nooit gevonden. En zo kreeg Garfield een nieuw onderdak op het politiebureau. Er werd een kattenluik aangebracht en Garfield had zijn eigen ruimte bij het arrestantenverblijf. 'Garfield was een graag geziene gast onder de arrestanten, slachtoffers en collega's', schrijft de Delftse politie. 'Vaak was Garfield de eerste die we zagen als we aan een dienst begonnen. Een aai over de bol en Garfield vragend om wat te eten. Veel van onze collega's zijn niet anders gewend dan dat Garfield op het bureau rondliep.'