Automobiliste rijdt gracht in

Een automobiliste is donderdagmiddag een gracht in gereden in Delft. De vrouw raakte niet gewond en kon zelfstandig uit haar auto komen.

Rond kwart over drie ging het door een nog onbekende oorzaak mis op de Buitenwatersloot. De auto ligt tot aan het dak toe onderwater. Een berger gaat de auto uit de gracht vissen. Delft Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft Blijf met meldingen op de hoogte

