Flinke schade bij twee ongelukken

Een auto is vanavond op de kant beland na een aanrijding tussen twee auto's op de Kruithuisweg in Delft. Een half uur later raakte een auto zwaar beschadigd bij een eenzijdig ongeluk op de Prinses Beatrixlaan.

De aanrijding op de Kruithuisweg gebeurde rond zeven uur bij de afrit richting de Schoemakerstraat. Nadat de twee voertuigen met elkaar in botsing kwamen, schoot één van de auto's de berm in. De auto kwam in de berm op zijn kant tot stilstand. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse. Eén slachtoffer werd door ambulancepersoneel behandeld. Een half uur later verloor een automobilist de macht over het stuur op de Prinses Beatrixlaan. De auto raakte in de spin en kwam op het naastgelegen fietspad tot stilstand. De automobilist kon zelfstandig zijn voertuig verlaten. De bestuurder raakte verder niet gewond. Delft Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft Blijf met meldingen op de hoogte

