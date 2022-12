Nieuwe poging om kansarme bomen in Delftse Hout te verplaatsen

De actiegroep Meer Bomen Nu gaat op zaterdag 7 januari opnieuw een poging wagen overdadige en kansarme bomen in Delftse Hout te verhuizen naar een betere plek. Aanvankelijk zou de 'reddingsactie' plaatsvinden op 18 december, maar vanwege een bevroren ondergrond kon die toen niet doorgaan.

Op zaterdag 7 januari gaat Meer Bomen Nu, een campagne van Urgenda die bedacht is door Stichting MEERGroen, jonge bomen redden en roept iedereen op om te helpen. Meer Bomen Nu is een landelijke campagne om boompjes en struiken te verhuizen van kansarme naar kansrijke plekken. Overal staan zaailingen op plekken waar ze geen kans hebben: te weinig licht, te dicht op elkaar of te dicht bij het pad. Ook in Delft.

'Door samen aan de slag te gaan, kunnen we op deze dagen duizenden boompjes en struiken een tweede kans geven', aldus de stichting in een persbericht. De verplantmethode van Meer Bomen Nu helpt klimaatverandering tegen te gaan én biedt vrijwilligers een heerlijke dag in de natuur.

De actie in Delft gaat op zaterdag 7 januari om 10.00 uur van start en duurt tot 16.00 uur. Een deel van de dag aanhaken is ook mogelijk. Belangstellenden moeten zich melden in het Delftse Hout, naast de IKEA aan de Korftlaan.