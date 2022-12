Buren ontdekken brand in Delftse woning, bewoners van brandadres niet thuis

De brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een brandmelding aan de Hoflandendreef in Delft. De buren hadden 112 gebeld voor een brand in de naastgelegen woning. De bewoners van het huis waren niet thuis. De brand was snel onder controle.

De melding van de brand kwam omstreeks kwart over twee binnen bij de meldkamer. Met twee tankautospuiten uit Delft en Den Hoorn ging de brandweer naar de locatie. Ter plaatse bleken de bewoners van het brandadres niet thuis, meldt de brandweer. "De bewoners van het brandadres waren tijdens de brand niet thuis", zegt een woordvoerder. "De buren hoorden de rookmelder afgaan. Ze zijn achter de voordeur gaan kijken en toen zagen ze dat er rook was. Hierna hebben ze de voordeur dichtgetrokken en hebben ze de brandweer gebeld." De brand woedde in een meterkast van de woning. Twee naastgelegen huizen moesten ontruimd worden. Daarom werd er opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Kort nadat de brand geblust was konden zij weer terug naar hun woningen. Voor de schadeafhandeling is Stichting Salvage ter plaatse gekomen. Delft Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft Blijf met meldingen op de hoogte

