Automobilist rijdt tegen lichtmast op de Prinses Beatrixlaan

Een automobilist is donderdagavond tegen een lichtmast op de Prinses Beatrixlaan in Delft gereden. De bestuurder is na onderzoek in een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Door nog onbekende oorzaak was de bestuurder met de auto in de middenberm tegen de lichtmast gereden. De auto werd door een berger worden afgesleept. Delft Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft Blijf met meldingen op de hoogte

