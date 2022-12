Politie pakt twee scooterdieven na achtervolging

Toen agenten die nacht het centrum van Delft in reden, merkten ze iets vreemds op. 'Daar zagen ze een scooter rijden die bij het zien van ons dienstvoertuig een rare manoeuvre maakte, door in tegengestelde richting te gaan rijden', schrijft de politie in een bericht op Instagram. De bestuurder van de scooter met een bijrijder achterop sjeesde weg toen hij doorhad dat de politie hem had gezien. 'De collega's vonden dit vreemd en besloten de scooter te volgen. Dit mondde uit in een achtervolging.'