Ruim tweehonderd meldingen van gladde plekken in Delft

Het glibberen en glijden over de spiegelgladde stoepen en bruggen in de stad levert flinke ergernis op bij Delftenaren. Op sociale media regent het klachten over het gebrek aan gladheidsbestrijding in Delft.

Volgens het stadsbestuur is onbekend hoeveel meldingen er over het gebrek aan strooien bij de gemeente zijn binnengekomen in de afgelopen ijskoude week. Op de meldingenkaart van de gemeente Delft valt in ieder geval te lezen dat er sinds afgelopen maandag in totaal ruim tweehonderd meldingen door bezorgde bewoners zijn gedaan vanwege gladde of onbegaanbare stoepen, straten, wegen, bruggen of fietspaden.

Zo'n zestig van de meldingen die ze deze week deden waren zondag nog niet opgelost door de gemeente. Op sociale media doen flink wat Delftenaren hun beklag over in hun ogen gevaarlijke situaties in de stad. 'Misschien kunnen jullie de Westvest vast opnemen als prio om te strooien. Voor de tweede dag een grote ijsbaan 's ochtends, zowel de straat als de voetpaden. Menig voetganger en fietser onderuit zien gaan', reageert Delftenaar René de Bruin bijvoorbeeld op Twitter.

'Gezien de extreme situatie op dit moment en de vele vele valpartijen roep ik de gemeente Delft op af te stappen van hun standaard aanpak bij gladheid', twittert Emiel Bakker. 'Hoeveel gewonden moeten er nog vallen? Juist in de woonwijken is het nu zeer gevaarlijk. De doorgaande wegen zijn al lang ijsvrij.'

Dat er niet op alle plekken in Delft gestrooid is, klopt volgens Delft ook. Dat ligt niet aan een gebrek aan strooizout. 'Helaas kunnen stoepen niet worden gestrooid omdat de strooiwagens niet op de stoep kunnen rijden en ook staat er straatmeubilair. Stoepen kunnen niet handmatig worden gestrooid omdat hier niet genoeg mankracht voor is', antwoordt de gemeente op Twitter.

Medewerkers van het strooiteam van de gemeente Delft hebben afgelopen week zo'n 40.000 kilo zout gestrooid op de wegen in de stad. 'Dat is net zoveel als in heel de winter 2021-2022', zegt een woordvoerder.