Het gaat om een proef om fietsers en voetgangers te waarschuwen voor gladheid op wegen en bruggen in de gemeente. In het midden van het bord staat een ster afgebeeld die het gevaar aangeeft middels een thermometer.

Is de kleur van de ster grijs is er niks aan de hand. Kleurt de ster naar blauw dan is de kans groot dat er op deze plaats gladheid is.