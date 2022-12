In oude C&A aan Paradijspoort komen tientallen nieuwe woningenI

Doel is om het ontwerpbestemmingsplan voor 1 januari 2023 ter inzage te leggen. Door het huidige plan aan te passen, kunnen er maximaal 50 woningen worden gerealiseerd. Die zijn uitsluitend toegestaan op de bovenverdiepingen. Ook geldt er op deze plek een maximale bouwhoogte van 15 meter. Deze maximale bouwhoogte wordt ook niet overal aan de Paradijspoort toegestaan. De maximale bouwhoogten in het plangebied variëren, in verband met een goede stedenbouwkundige inpassing, tussen de 5, 10 en 15 meter.

In het ontwerpbestemmingsplan is ook geregeld dat als er gebouwd wordt, dit duurzaam en klimaatvriendelijk gebeurt. Voor het overige blijven de mogelijkheden van de geldende bestemming 'Centrum -Filiaalwinkelgebied' ongewijzigd.

De gemeente heeft omwonenden in het verleden meerdere keren ingelicht over de plannen. Twee jaar geleden heeft er een (digitale) participatieavond plaatsgevonden. En in maart vorig jaar werd er een tweede bijeenkomst gehouden in de buurt. Er was toen vooral kritiek op de bouwhoogte.