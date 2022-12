"Een tot nog toe onbekend voertuig is vanuit de Schiphollaan de Welschaplaan opgereden en heeft vervolgens in de Welschaplaan schade veroorzaakt aan drie voertuigen", meldt Basisteam Pijnacker-Nootdorp van de politie op Facebook. Het voertuig moet zelf ook flinke schade hebben, is het vermoeden.



Wie verantwoordelijk is voor de schade, is nog onduidelijk. De dader is namelijk doorgereden na het ongeval. De politie is op zoek naar mensen die meer weten om de verantwoordelijke te kunnen achterhalen.