Help mee jonge bomen redden in het Delftse Hout

Meer Bomen Nu is een landelijke campagne van Urgenda om jonge boompjes en struiken te verhuizen van kansarme naar kansrijke plekken. Overal staan zaailingen op plekken waar ze geen kans hebben: te weinig licht, te dicht op elkaar of te dicht bij het pad. Ook in Delft. Door samen aan de slag te gaan krijgen duizenden boompjes en struiken een tweede kans. De verplantmethode van Meer Bomen Nu helpt klimaatverandering tegen te gaan én biedt vrijwilligers een dag in de natuur.