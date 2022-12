Even na 19.00 uur ging het mis. Door een hagelbui was de weg glad en belandde het voertuig in een slip.



De bestuurder kon het busje zelfstandig verlaten. Verschillende hulpdiensten kwamen naar het ongeval, omdat er mogelijk meer mensen in het voertuig zaten. Duikers zochten naar inzittenden, maar stuitten op een lege wagen.



Het voertuig is met een graafmachine uit het water getakeld. Door de ongelukken is de Abtswoude voor een deel afgesloten.