Politie waarschuwt: ‘Bewaar vuurwerk op veilige plek en dus niet onder je bed’

Jongeren die in november staande werd gehouden nadat ze waren weg gefietst bij een grote rookontwikkeling bij het skatepark op de Meester Postlaan in Maasland, droegen niet alleen op dat moment vuurwerk bij zich maar bleken ook een behoorlijke hoeveelheid knallers thuis te bewaren.

Dat werd duidelijk nadat de politie ook in de woningen van de jongeren een controle uitvoerde. Er was onder meer gekozen om vuurwerk onder een bed te bewaren. Vuurwerk in je voertuig, slaapkamer of broekzak is niet veilig, waarschuwt de politie in een bericht op Facebook.

'Doe dit niet, niet met consumentenvuurwerk maar ook niet met professioneel vuurwerk want het is levensgevaarlijk. Bewaar je consumentenvuurwerk, oftewel categorie F2 siervuurwerk, op een droge en veilige plek. Daar waar het geen kwaad kan en dat is dus niet onder een (kinder)bed.'

Ernstig letsel

De politie in de regio Haaglanden ziet steeds vaker dat jongeren vuurwerk op hun eigen kamer bewaren, al dan niet met medeweten van de ouders. 'Maar vuurwerk is niet onschuldig en kan ernstig letsel veroorzaken als het per ongeluk af gaat onder je bed of op een andere plek', aldus de politie.