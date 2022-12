Groot onderhoud aan leidingen en kabels centrum Delft komende jaren

In totaal wordt er 16 kilometer aan gasleidingen en 15 kilometer aan drinkwaterleidingen vervangen. Waar nodig worden ook elektriciteitskabels vervangen. Een flinke opgave dus en voor omwonenden en passanten extra omleidingen en afsluitingen. De eerste werkzaamheden zijn al in oktober begonnen in Achterom, Lange Geer en de Breestraat. De geschatte duur van de werkzaamheden loopt tot ergens in 2028.