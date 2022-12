Delftse Lichtjesweek na corona in ere hersteld

Het Lichtfeest vindt volgende week, nadat het twee jaar niet of in mindere mate door kon gaan, weer plaats in de binnenstad van Delft. De hele week zijn er activiteiten.

Het Lichtfeest werd vorig jaar omgedoopt tot Lichtjesweek. Tijdens deze week wordt de hele stad verlicht, met als hoogtepunten de Lichtjesavond die dit jaar op dinsdag 13 december plaatsvindt. Op die avond zijn er verschillende optredens op Delftse pleinen te zien. Ook vaart in de week een overdekte Salonboot van de Haagse Rondvaartmaatschappij (HRM) van Den Haag naar Delft. Zoals altijd wordt de Lichtjesweek op zondag 18 december afgesloten met de Santa Run. Delft Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen