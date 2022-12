Brandweer blust fikkend bankstel in de Amalia van Solmslaan

De brandweer heeft zondagmiddag een brand op straat geblust in de Amalia van Solmslaan in Delft. Een bankstel dat op straat was gezet, was in brand gestoken.

Door de brand ontstond er flinke rook. De brandweer kon de vlammen snel doven en ergere schade voorkomen. Delft Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft Blijf met meldingen op de hoogte

