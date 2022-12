Zwaargewonde bij steekpartij in Pijnacker

In een woning aan de Veilingstraat in Pijnacker is in vannacht een persoon zwaargewond geraakt bij een steekpartij.

Even na middernacht werden meerdere hulpdiensten gealarmeerd. Het slachtoffer bleek zo ernstig gewond dat deze zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De politie heeft een tijd lang de gehele straat afgezet om onderzoek te doen.

