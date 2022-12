Help je huisdier met voedingssupplementen bij vuurwerkangst

Zo kunnen voedingssupplementen ervoor zorgen dat de scherpste randjes van de angst eraf gaan en een dier zich prettiger voelt, aldus het Huisdierenziekenhuis in Den Haag. De supplementen zijn makkelijk te verkrijgen.

Naast de voedingssupplementen zijn er ook halsbanden en verdampers te koop die door middel van zogenoemde feromonen ontspanning geven. Deze producten zijn bij de balie van het Huisdierenziekenhuis op te halen aan de Leyweg. De medewerkers geven mensen graag advies over het gebruik.

Soms is een dier zo angstig dat medicatie nodig is. 'Maak daarom ruim op tijd een afspraak bij uw dierenarts voor advies op maat', aldus het Huisdierenziekenhuis. Er zijn nieuwe en goede medicijnen die de dierenarts kan voorschrijven om dieren te helpen als ze bang zijn voor geluiden. Let op: met voedingssupplementen moet je minimaal drie tot vier weken (en het liefst langer) van tevoren beginnen om het gewenst effect te bereiken.