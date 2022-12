Museum Prinsenhof koopt zeldzame lijst van Coronelis de Man

De beschilderde lijst met putti (mollige kinderfiguurtjes) en toiletattributen is een voorbeeld van de experimenteerlust en de hoge kwaliteit van de Delftse schilderkunst uit de tijd van Johannes Vermeer en Pieter de Hooch, en vormt een unicum in de Nederlandse schilderkunst van de 17de eeuw. De aankoop kwam tot stand dankzij de steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst, haar Johannes Vermeer Fonds, haar Caius Fonds en haar VriendenLoterij Aankoopfonds).

De nu verworven beschilderde lijst zat tot voor kort om een schilderij van de Leidse kunstenaar Jacob van Spreeuwen (1611-1650/'60). Op een gegeven moment werd duidelijk dat beide werken pas in een later stadium zijn gecombineerd. Dat vormde de aanleiding voor nader onderzoek naar de lijst. In de aanloop naar de presentatie wordt de lijst ook gerestaureerd.