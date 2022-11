In onder andere Delft nam het aantal winkeldiefstallen het afgelopen jaar flink toe

In oktober is een recordaantal winkeldieven betrapt. De politie registreerde vorige maand meer dan 3900 winkeldiefstallen, het hoogste aantal in vijf jaar tijd. In alle provincies werd meer gestolen dan een jaar eerder.

Van de grootste tien steden in Nederland is de grootste toename gemeten in Almere waar er 76 procent meer winkeldieven werden gesnapt, Groningen en Den Haag volgen op plek twee en drie met respectievelijk 47 en 42 procent. In de hofstad sloegen dieven in oktober 222 toe, een jaar eerder 156 keer.

Ook in de andere gemeenten is sprake van een stijging. De grootste toename van winkeldiefstallen is te zien in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg. In Delft was het in oktober van dit jaar 48 keer raak, een jaar eerder stond de teller nog op 23. In Pijnacker-Nootdorp werd er vorig jaar slechts 1 keer een winkeldiefstal gepleegd, tegenover 4 een jaar later. In Leidschendam-Voorburg tot slot, kwam het aantal dit jaar uit op 21, tegenover 8 in dezelfde maand in 2021.