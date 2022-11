Beyond Chrysant veilt roze bloemen voor hospice

Het goede doel is Hospice VPTZ in Delft. Zij bieden zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. De vrijwilligers van de hospice zijn met hart en ziel betrokken, weet de chrysantenkwekerij omdat medeoprichter Paul van Kester hier zijn laatste levensfase doorbracht. "Wij weten dat het geld goed besteed is, want het hospice staat ons na het hart", zegt Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant.