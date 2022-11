Zo kun je de plannen voor Prinsenhof alvast bekijken

Delftenaren die nu al willen weten hoe het gebouw er na de verbouwing uit gaat zien in 2026, kunnen maandag vanaf 18.00 uur terecht in het museum aan het Sint Agathaplein. Daar kunnen ze aan de architecten van het grote verbouwingsproject al hun vragen stellen.

De gemeente Delft is eigenaar van het Prinsenhof en moet dus zorgdragen voor het gebouw. De eerste plannen van architecten van BiermanHenket werden eerder deze week naar buiten gebracht. Het museum wordt volgens die plannen niet alleen gerenoveerd, maar ook beter toegankelijk en 'toekomstbestendig' gemaakt. Zo kunnen rolstoelers zodra de verbouwing achter de rug is ook het museum bezoeken en wordt het gebouw volledig duurzaam ingericht.

Het duurt nog wel even voordat de verbouwing gaat beginnen, maar de bedoeling is dat het Prinsenhof eind 2024 de deuren tijdelijk sluit. Eerst moet wethouder Frank van Vliet (cultuur) nog op zoek naar 10 miljoen omdat er nu nog te weinig geld is voor het project. De Delftse politiek geeft naar verwachting eind 2023 een klap op het definitieve plan.