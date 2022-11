Twee auto’s verwoest door brand op Haydnlaan in Delft

De Veiligheidsregio Haaglanden kreeg rond 01.12 uur een melding binnen van een voertuigbrand aan de Haydnlaan in Delft. Brandweerlieden kwamen met spoed ter plaatse. Op de plek des onheils bleek de auto al volledig in de fik te staan. Het vuur was inmiddels ook al overgeslagen naar een naast het brandende voertuig geparkeerde wagen. De brandweer is direct begonnen met het blussen van de wagens.