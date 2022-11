De bus werd rond 5.00 vannacht afgevoerd omdat die eerder in brand had gestaan in de Haagse wijk Mariahoeve. De berger was met de bus onderweg naar het depot, toen die merkte dat de bus die achterop de bergingswagen stond opnieuw in brand vloog. De brandweer kwam ter plaatse met meerdere wagens en de weg was tijdelijk afgesloten vanwege de brand. De brand was snel onder controle. De bergingswagen zelf liep ook schade op bij de brand.