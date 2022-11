Man (77) schrikt van inbrekers in slaapkamer, vier mannen uit Roemenië opgepakt

Inbraakmelding na inbraakmelding kwam er dinsdagavond binnen bij de politie. Bij drie woningen in Pijnacker werden inbrekers op heterdaad betrapt. De eerste twee keren konden de inbrekers uit handen van de politie blijven, maar bij de laatste inbraak werden vier Roemenen opgepakt.

Een 77-jarige man schrok zich dinsdagavond rot toen hij twee mannen in zijn huis aan de Oude Leedeweg trof. De bewoner stapte rond 23.00 uur zijn slaapkamer in en zag ineens twee inbrekers in zijn slaapkamer. De insluipers sloegen snel op de vlucht toen zij de bewoner zagen. Het slachtoffer belde de politie die naar de straat snelde.

Nadat de bewoner een duidelijk signalement had afgegeven zagen agenten die rondreden in de omgeving een voertuig met daarin vier mannen, van wie twee voldeden aan het signalement. 'Alle inzittenden zijn aangehouden', meldt de politie woensdag. 'Het gaat om mannen van 17, 29, 33 en 38 uit Roemenië.'

Het was de derde keer die avond dat er inbrekers werden betrapt in Pijnacker. Op het Prinsenhof werd rond 19.30 uur al een man betrapt die een tuin was ingeslopen en bezig was met de achterdeur van een woning. Een buurtbewoner zag het gebeuren en de man, die in het zwart gekleed was, sloeg op de vlucht. Hij werd niet meer aangetroffen.

Nog geen half uur later werd een inbreker op de Marijkestraat betrapt, ook door een buurman. De betrapte verdachte sprong door het raam van de woning en rende weg. De politie rukte uit en heeft nog in de omgeving gezocht, maar de verdachte niet meer aangetroffen. 'Het gaat om een getinte man, met krullend haar. Hij was donker gekleed en had een capuchon op.'

Of de inbraakpogingen iets met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook mensen die beveiligingscamera's in de omgeving hebben hangen.