VVV Delft verhuist naar tijdelijke locatie, toeristen zitten even zonder informatiepunt

Toeristen zullen het even zonder de VVV Delft moeten doen. De deuren van het pand aan de Kerkstraat in hartje binnenstad zijn maandag voorgoed gesloten. Pas vanaf december kunnen bezoekers van Delft weer bij de VVV terecht met vragen over bezienswaardigheden in de stad in station Delft. Het is de bedoeling dat de VVV tijdelijk in een ruimte in station Delft komt. Uiteindelijk verhuist VVV Delft naar het Huis van Delft pal naast het station.