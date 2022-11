Onderzoek naar bestuurlijke chaos bij ziekenhuisorganisatie Reinier Haga Groep

De Reinier Haga Groep ontstond in 2013, toen de Reinier de Graaf Groep (Delft en Voorburg) en het HagaZiekenhuis (Den Haag) besloten nauw samen te werken. Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer sloot zich daar in 2015 bij aan. De ziekenhuizen wilden op den duur nog een stap verder gaan en fuseren, maar dat leidde in 2019 tot grote weerstand binnen de organisatie. Daarom besloten ze om weer uit elkaar te gaan ('ontvlechten'), maar ook dat proces verloopt heel chaotisch en sleept al jaren voort. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwde vorige maand dat de ontvlechting zo lang duurt dat er risico's voor "de continuïteit van zorg" kunnen ontstaan, vooral bij het LangeLand.