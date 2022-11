De bestuurder van de auto wilde uit een parkeervak rijden, maar had de snorscooter over het hoofd gezien. Dit resulteerde in een aanrijding.



Hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben de bestuurder van de snorscooter op straat verzorgd, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. De verkeerspolitie heeft op de locatie kort onderzoek gedaan.