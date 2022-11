Landschapstafel lanceert plannen voor Midden-Delfland: speelbossen en eigen zuivelfabriek

Daarnaast moet er een fiets- en ecoduct over de snelweg A13 verrijzen en een aanvalsplan om de grutto beter te laten gedijen in het gebied.

Dit zijn enkele voorbeelden uit het uitvoeringsprogramma dat de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland heeft gelanceerd. Dit uitvoeringsprogramma laat zien hoe de diverse partijen het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland beter willen beschermen en versterken. De nadruk ligt hierbij op kringlooplandbouw met koeien en grutto's in de wei en op unieke natuur waarin otters zich thuis voelen.

Daarnaast moet het nóg meer een recreatief landschap worden waar mensen uit de stad, jong en oud, graag naar toe trekken om te wandelen, fietsen, spelen of te verblijven om te genieten van de rust en ruimte. De Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland wil Midden-Delfland verder ontwikkelen tot een groenblauwe oase met ruimte voor landbouw, natuur en recreatie. Aan deze tafel werken overheden, maatschappelijke organisaties en boeren samen om dit doel te bereiken.

"De landbouw heeft meerdere betekenissen in een landelijk gebied", stelt gedeputeerde Meindert Stolk van de provincie Zuid-Holland. "Zowel als producent van voedsel, beheerder van aantrekkelijk landschap als sociaal-economisch. Het is fijn om te zien dat er een goede samenwerking is tussen boeren, overheden en maatschappelijke organisaties."