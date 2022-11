In deze speciale bus kunnen scholieren testen of ze leraar zijn leuk vinden

De campagne 'Skills voor de klas' laat middelbare scholieren (van 3 havo tot 6 vwo) op een bijzondere manier ontdekken of zij skills voor de klas hebben. De scholieren stappen in een bus die is omgetoverd tot klaslokaal waar zij enthousiast worden gemaakt voor het vak van docent.

De Haagse Hogeschool organiseert samen met verschillende onderwijsbesturen deze roadtour langs middelbare scholen met de speciale 'Skills voor de klas Escaperoombus'. De campagne is bedoeld om werken in het basisonderwijs te promoten onder middelbare scholieren en te laten zien hoe mooi en veelzijdig het beroep van leraar is.

In teams stappen scholieren het lokaal van meester Bart binnen. In zijn overdrachtsbrief noemt hij opdrachten waarmee getest kan worden of de scholieren skills voor de klas hebben. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan de vaardigheden die je nodig hebt als leraar, zoals organiseren, begrijpend lezen, rekenen, taal, maar ook sociale vaardigheden als samenwerken komen aan bod. Als het de scholieren lukt om binnen vijftien minuten de opdrachten op te lossen en uit het klaslokaal van meester Bart te ontsnappen hebben zij de skills voor de klas.

Vandaag staat de bus op het plein van het Christelijk Lyceum in Delft, op 15 november volgt het Stanislascollege in Pijnacker. Dat geldt ook voor 20 februari.

