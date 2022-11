Delft in top 10 gemeenten die meest vriendelijk zijn voor elektrische rijders

Nederland heeft hoge ambities ten aanzien van elektrisch rijden en is een van de koplopers binnen Europa als het gaat om elektrisch rijden. Maar door de versnelde elektrificering van mobiliteit zijn er ook beperkingen, zoals de infrastructuur van openbare laadpalen in combinatie met de grenzen van het energienetwerk.

Om te bepalen welke gemeente het ‘meest EV-vriendelijk’ is, zijn de vijftig grootste gemeenten van Nederland beoordeeld op vijf criteria aan de hand van deskresearch. Er is gekeken naar de laadpaaldichtheid, de kosten per KWh, de aanvraagduur voor een laadpaal, de minimale afstand tussen laadpalen en tot slot naar de online informatievoorziening over elektrisch rijden. De tien gemeenten die het beste scoorden, ontvingen een uitgebreide vragenlijst over het gemeentelijke beleid met betrekking tot elektrisch rijden.