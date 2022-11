Delftse politici roepen op: 'Energiecompensatie niet nodig? Schenk het aan stadsgenoot'

Iedereen met een zogenaamde kleinverbruikaansluiting op het elektriciteitsnet krijgt in november en december 190 euro ter compensatie. Het gaat dan om aansluitingen waar jaarlijks maximaal 80.000 kWh doorheen komt. Die hoeveelheid stroom staat bijvoorbeeld gelijk aan 80.000 wasbeurten met een wasmachine of 320.000 avonden tv kijken. De meeste huishoudens en kleinere bedrijven krijgen dus twee keer 190 euro uitgekeerd of korting via hun energieleverancier.