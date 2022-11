Michiel van der Schaaf nieuwe directeur van Delft Marketing

Delft Marketing heeft een nieuwe directeur. Michiel van der Schaaf, nu nog actief in Utrecht, gaat de organisatie leiden en volgt per 1 januari 2023 Evelien van der Kruit op.

Van der Schaaf is sinds 2015 directeur van de gebiedsmarketingorganisatie Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, een samenwerkingsverband van negen gemeenten, twee provincies en het bedrijfsleven. Ook was hij een van de grondleggers van de vernieuwing van de toeristische marketing van Utrecht en was hij betrokken in dezelfde branche in Gouda, Schoonhoven en Gorinchem.

Van der Schaaf laat in een persbericht weten dat hij zin heeft in de nieuwe uitdaging. 'Ik kijk er naar uit om het goede dat is opgebouwd door te ontwikkelen en Delft verder te versterken als vitale en toekomstbestendige bestemming. Samen met zoveel mogelijk Delftenaren, Delftse partijen en het team van Delft Marketing wil ik me daar graag voor in zetten.'

Marja van Leeuwen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Delft Marketing feliciteert Michiel met zijn benoeming: 'Michiel is een ervaren marketeer met veel kennis en een groot netwerk, die in staat is met de medewerkers en onze stadspartners de marketing van Delft in een volgende fase te brengen.'