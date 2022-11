Delft moet meer doen om problemen rondom drillrappers te stoppen, vindt Hart voor Delft. De politieke partij roept het stadsbestuur op om net als Amsterdam te experimenteren met online gebiedsverboden voor deze jongeren.

Ook in Delft en omgeving zijn problemen met drillrappers. Jongeren in zulke groepen dagen elkaar eerst via sociale media en daarna vaak ook in het echte leven uit. De confrontaties gaan meestal gepaard met wapens en geweld. Zo vochten drillrappers eind 2021 te midden van winkelend publiek in winkelcentrum De Hoven met grote kapmessen. Een Delftse tiener die daarbij betrokken was, werd een paar maanden later in Zoetermeer in zijn gezicht geschoten.

Hart voor Delft-lid Daan Stellingwerf pleit in Delft voor online gebiedsverboden voor drillrappers uit de omgeving. "Er lijkt niet veel te gebeuren vanuit Delft om drillrappers aan te pakken. Sluit aan bij de proef van Amsterdam."

Te weinig geld kan geen excuus zijn, vindt hij. "Desnoods trekken we met steden in de veiligheidsregio op." De rechter moet nog beslissen of Amsterdam zo'n proef mag uitvoeren, erkent Stellingwerf. "Het is dan in elk geval een signaal naar de landelijke politiek."