Een fietser is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Schieweg in Delft. Dat meldt calamiteitensite District8. De Schieweg is afgesloten voor verkeer.

Bij het ongeluk was een auto betrokken. Eerst werd gedacht dat het slachtoffer was gevallen. De fietser raakte buiten bewustzijn. Het traumateam uit Rotterdam kwam naar de plek van het ongeluk om eerste hulp te verlenen. Nadat het slachtoffer stabiel genoeg was, is deze naar het ziekenhuis gebracht. De Schieweg is afgesloten in de richting van de Makro, vanaf de Kruithuisweg.