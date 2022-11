De TU Delft trekt honderd miljoen uit om de campus de komende jaren te verduurzamen. Het geld gaat voornamelijk naar een warmtenet voor de campus, maar is onderdeel van een grotere omslag. In 2030 moeten studenten studeren in gebouwen die CO2-neutraal zijn en eten ze vooral plantaardig voedsel in de faculteit-kantine.

De investering komt voort uit een eerder uitgesproken ambitie van de TU Delft waarin ze toewerken naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus. Met de honderd miljoen wordt bijvoorbeeld een warmtenet aangelegd op een deel van de campus waarmee warmte uit koelprocessen kan worden opgeslagen in de bodem en kan worden gebruikt voor verwarming van andere locaties. "Onze nieuwe gebouwen op Campus Zuid hebben zoveel restwarmte dat we daar een buitenzwembad mee kunnen verwarmen", zegt Andy van den Dobbelsteen, coördinator Duurzaamheid. Op termijn zou die warmte ook ingezet moeten kunnen worden voor woningen in de gemeente Delft. Hij heeft een ideaalbeeld voor ogen, zo schetst hij in een persbericht. "In 2030 studeren en werken mensen op de campus in een levendige, groene omgeving, in met duurzame bronnen verwarmde gebouwen", zegt Andy van den Dobbelsteen. "De restaurants bieden gezond en lekker voedsel dat vooral plantaardig is en dat deels op de campus wordt geproduceerd. Inkoop is helemaal gebaseerd op gesloten kringlopen." Een ander deel van de investering gaat naar innovaties die op de campus zelf worden getest. "We willen onder meer een innovatieve zonneschoorsteen testen om te kijken of deze kan worden ingezet voor duurzame ventilatie en het opwekken van elektriciteit", zegt Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management.