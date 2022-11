In Delft moesten de hulpdiensten dinsdagavond twee keer uitrukken voor een aanrijding. Eerst was het raak op de Voorhofdreef, vervolgens kwam er een melding binnen over de Cornelis Trompstraat.

Aan het begin van de avond botsten op de kruising van de Kruithuisweg met de Voorhofdreef een bezorger op een fiets en een personenauto op elkaar. De bezorger stak de weg over en werd geraakt door het voertuig. Door de harde klap raakte de bezorger gewond. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel gestabiliseerd, in de ambulance behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De Voorhofdreef was enige tijd afgesloten voor verkeer. Later op de avond ging het eveneens mis op de kruising van de Cornelis Trompstraat met de Michiel de Ruyterweg waar een scooterrijder werd aangereden door een auto. Ook hier kwam het slachtoffer hard ten val en moest hij in de ambulance aan zijn verwondingen worden behandeld. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Delft Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft