Twee papiercontainers en een scooter gingen afgelopen nacht in vlammen op in de Delftse wijk Vrijenban.

De brandweer rukte rond 04.40 uur naar de Boeroestraat uit. Daar stonden twee bovengrondse papiercontainers in brand. De vlammen waren nog niet onder controle of de volgende melding kwam al binnen. 100 meter verderop, op de Aaraustraat, stond een scooter in brand.



De brandweer heeft de vlammen geblust en de politie ging in de wijk op zoek naar de brandstichter. Deze werd voor zover bekend niet aangetroffen.

Deelscooters

Het is de derde keer in korte tijd dat de wijk doelwit lijkt te zijn. Op 8 en 16 oktober waren er ook al brandstichtingen. En niet alleen in Vrijenban breekt de laatste tijd veel brand uit. In Voorhof gingen er afgelopen weken meerdere deelscooters in vlammen op.